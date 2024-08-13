АПБА усилило меры контроля над импортируемыми из США продуктами питания

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) усилило меры контроля над импортируемыми из США продовольственными товарами.
Как сообщили Report в агентстве, причиной послужила публикация на официальном сайте Службы по безопасности и контролю за продуктами питания США решения об отзыве 71 вида пищевой продукции (готовая к употреблению продукция животного происхождения и птицы) под брендами Boar's Head и Old Country с датами производства 10 мая 2024 года и 29 июля 2024 года соответственно.
Так, по данным Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, в 13 штатах США в результате заражения продукции компании Boar's Head Provisions Co бактерией Listeria monocytogenes было выявлено до 43 случаев заболевания людей. В сообщении также говорится, что пострадавшие были госпитализированы, трое из них скончались.
Употребление продуктов, содержащих данные бактерии, в первую очередь вызывает листериоз, который считается серьезной инфекцией, поражающей беременных женщин, людей в возрасте 65 лет и старше или людей со слабой иммунной системой. В некоторых случаях инфекции также подвержены люди, не входящие в эти группы риска.
В АПБА отметили, что эта продукция не импортировалась в Азербайджан.