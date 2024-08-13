АПБА усилило меры контроля над импортируемыми из США продуктами питания

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) усилило меры контроля над импортируемыми из США продовольственными товарами.

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) усилило меры контроля над импортируемыми из США продовольственными товарами.

Как сообщили Report в агентстве, причиной послужила публикация на официальном сайте Службы по безопасности и контролю за продуктами питания США решения об отзыве 71 вида пищевой продукции (готовая к употреблению продукция животного происхождения и птицы) под брендами Boar's Head и Old Country с датами производства 10 мая 2024 года и 29 июля 2024 года соответственно.

Так, по данным Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, в 13 штатах США в результате заражения продукции компании Boar's Head Provisions Co бактерией Listeria monocytogenes было выявлено до 43 случаев заболевания людей. В сообщении также говорится, что пострадавшие были госпитализированы, трое из них скончались.

Употребление продуктов, содержащих данные бактерии, в первую очередь вызывает листериоз, который считается серьезной инфекцией, поражающей беременных женщин, людей в возрасте 65 лет и старше или людей со слабой иммунной системой. В некоторых случаях инфекции также подвержены люди, не входящие в эти группы риска.

В АПБА отметили, что эта продукция не импортировалась в Азербайджан.