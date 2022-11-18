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АПБА о предварительных результатах расследования смерти двух малолетних детей в Сумгайыте

АПБА о предварительных результатах расследования смерти двух малолетних детей в Сумгайыте Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры расследовали факт смерти двух малолетних детей в городе Сумгайыт 16 ноября. В результате было подтверждено отсутствие пищевого фактора в качестве возможной причины см
Внутренняя политика
18 ноября 2022 г. 18:38
АПБА о предварительных результатах расследования смерти двух малолетних детей в Сумгайыте

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры расследовали факт смерти двух малолетних детей в городе Сумгайыт 16 ноября. В результате было подтверждено отсутствие пищевого фактора в качестве возможной причины смерти.

Об этом Report сообщили в АПБА.

"В настоящее время проводится расследование в связи с другими возможными причинами, и общественности будет предоставлена информация о результатах", - говорится в информации.

АПБА призывает граждан ссылаться только на официальную информацию, а сотрудников средств массовой информации - уточнять полученную информацию в соответствующих госорганах, прежде чем распространять ее.

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Версия на азербайджанском языке AQTA Sumqayıtda iki azyaşlı uşağın ölümü ilə bağlı araşdırmaların ilkin nəticələrini açıqlayıb

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