АПБА о предварительных результатах расследования смерти двух малолетних детей в Сумгайыте

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры расследовали факт смерти двух малолетних детей в городе Сумгайыт 16 ноября. В результате было подтверждено отсутствие пищевого фактора в качестве возможной причины см

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры расследовали факт смерти двух малолетних детей в городе Сумгайыт 16 ноября. В результате было подтверждено отсутствие пищевого фактора в качестве возможной причины смерти.

Об этом Report сообщили в АПБА.

"В настоящее время проводится расследование в связи с другими возможными причинами, и общественности будет предоставлена информация о результатах", - говорится в информации.

АПБА призывает граждан ссылаться только на официальную информацию, а сотрудников средств массовой информации - уточнять полученную информацию в соответствующих госорганах, прежде чем распространять ее.