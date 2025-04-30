АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Ветеринарная организация Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с трансграничными болезнями животных.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Ветеринарная организация Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с трансграничными болезнями животных.

Как сообщили Report в АПБА, документ подписан вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиги.

Согласно меморандуму, АПБА и Ветеринарная организация Ирана будут совместно работать над реализацией мер по борьбе с трансграничными болезнями животных в районах, прилегающих к государственным границам.

Также будут приняты меры по обеспечению безопасности населения и окружающей среды обоих государств, включая противоэпизоотические мероприятия, контроль, вакцинацию, мониторинг и т.д.

Планируется также расширение сотрудничества и обмен опытом в реализации мер ветеринарного контроля на границе.

Меморандум также включает такие вопросы, как создание рабочих групп из представителей и экспертов АПБА и Иранской ветеринарной организации, проведение совместных исследований, тренингов и учений по лабораторной диагностике болезней животных, обмен информацией и организация встреч.