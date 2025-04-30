О нас

АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля

АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Ветеринарная организация Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с трансграничными болезнями животных.
Внутренняя политика
30 апреля 2025 г. 11:09
АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Ветеринарная организация Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с трансграничными болезнями животных.

Как сообщили Report в АПБА, документ подписан вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиги.

Согласно меморандуму, АПБА и Ветеринарная организация Ирана будут совместно работать над реализацией мер по борьбе с трансграничными болезнями животных в районах, прилегающих к государственным границам.

Также будут приняты меры по обеспечению безопасности населения и окружающей среды обоих государств, включая противоэпизоотические мероприятия, контроль, вакцинацию, мониторинг и т.д.

Планируется также расширение сотрудничества и обмен опытом в реализации мер ветеринарного контроля на границе.

Меморандум также включает такие вопросы, как создание рабочих групп из представителей и экспертов АПБА и Иранской ветеринарной организации, проведение совместных исследований, тренингов и учений по лабораторной диагностике болезней животных, обмен информацией и организация встреч.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Iran to establish working groups on veterinary control measures
Версия на азербайджанском языке AQTA ilə İran arasında baytarlıq nəzarəti tədbirləri üzrə işçi qrupları yaradılacaq

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi