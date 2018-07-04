АП: В любой ситуации правительство способно обеспечить безопасность страны, населения

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана распространила сообщение.

Как сообщает Report, в связи с аварией на одной из подстанций ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция" в Мингячевире 3 июля 2018 года, возникли перебои с подачей электроэнергии на большей части республики, включая Абшеронский полуостров и Баку:

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу же взял вопрос под личный контроль, соответствующим госструктурам было дано поручение устранить последствия аварии в кратчайший период, по данному вопросу была сформирована специальная государственная комиссия. В результате предпринятых серьезных мероприятий были предотвращены все возможные негативные последствия, и самое главное, удалось избежать человеческих жертв. В настоящее время государственными организациями осуществляются все надлежащие мероприятия для устранения последствий аварии и недопущения подобных случаев в будущем.

К сожалению, в то время, когда велись работы по устранению последствий аварии на Мингячевирской ТЭЦ, в Гяндже было совершено преступление. Неизвестный нанес огнестрельные ранения главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и его охраннику Гасыму Ашбазову. Оба были госпитализированы. По данному вопросу было незамедлительно доложено президенту Азербайджана, получены соответствующие поручения, преступник был задержан и привлечен к ответственности.

Как видно, правительство Азербайджана в любых ситуациях, в том числе в чрезвычайных ситуациях, способно обеспечить безопасность страны и населения, а также нормальный ритм жизни общества. Проделанная работа в связи с данным происшествием дает все основания утверждать подобное.

Стоит отметить, что СМИ оперативно и объективно информировали население о причинах аварии и работе, проводимой госструктурами по устранению ее последствий, отнесясь к освещению событий со всей ответственностью и сдержанностью, не вызвав ажиотаж среди общественности.

К сожалению, некоторые новостные сайты и социальные сети, подконтрольные оппозиционным кругам, попытались использовать аварию на Мингячевирской ТЭЦ и покушение на высокопоставленное лицо в Гяндже в корыстных целях, постаравшись внести сумятицу среди населения, действуя вопреки интересам народа и государства, желая создать негативный резонанс вокруг этих событий. В связи с аварией на Мингячевирской ТЭЦ госорганами были проведены все надлежащие мероприятия для устранения последствий аварии, благодаря чему в кратчайший период была восстановлена нормальная жизнедеятельность в стране".