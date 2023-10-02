АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента

Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, посредством выборов формируются муниципалитеты.
Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики.