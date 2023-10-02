О нас

АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента

АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 16:47
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
Google.az

Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, посредством выборов формируются муниципалитеты.

Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PA: Erməni sakinlərin yaşadıqları ərazilərdə idarəetmə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri vasitəsilə həyata keçirilir

Другие новости из категории

Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева
Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева
2 октября 2023 г. 17:28
Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана
Вопросы собственности в Карабахе регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана
2 октября 2023 г. 17:06
АП: Создается возможность использования родного языка для армянских жителей Карабаха
АП: Создается возможность использования родного языка для армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 17:01
АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана
АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана
2 октября 2023 г. 16:51
На армянских жителей Карабаха будет распространяться система оплаты труда, применяемая по всей стране
На армянских жителей Карабаха будет распространяться система оплаты труда, применяемая по всей стране
2 октября 2023 г. 16:48
АП: Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие
АП: Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие
2 октября 2023 г. 16:42
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
Президент Азербайджана наградил лиц, отличившихся в туристической сфере
Президент Азербайджана наградил лиц, отличившихся в туристической сфере
2 октября 2023 г. 16:20
Теймур Керимли награжден орденом Шохрат
Теймур Керимли награжден орденом "Шохрат"
2 октября 2023 г. 16:11
Началась подготовка к возвращению в Ханкенди
ФотоНачалась подготовка к возвращению в Ханкенди
2 октября 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi