АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента

Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.

Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, посредством выборов формируются муниципалитеты.

Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики.