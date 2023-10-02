АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

В рамках реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.
Отмечено, что осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители.
Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.
Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.