АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

В рамках реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты.

В рамках реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Отмечено, что осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.

Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.