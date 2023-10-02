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АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана В рамках реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 16:51
АП: В Карабахском регионе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

В рамках реинтеграции армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Отмечено, что осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.

Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Presidential Administration: Full circulation of Azerbaijan's national currency ensured
Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyası: "Qarabağda Azərbaycan manatının tam tədavülə keçməsi təmin edilir"

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