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Завсектором АП: Необходима поддержка реформ в судебно-правовой системе Азербайджана

АП:Необходима поддержка реформ в судебно-правовой системе Азербайджана
© Report / Elchin Murad

"Ныне в Азербайджане продолжаются реформы во всех областях. Подписан указ, предусматривающий новшества в судебно-правовой системе". 

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации президента Вусал Исаев

Он отметил, что одним из основных направлений подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа является создание условий для развития предпринимательства: "Реформы, проводимые за последнее время, диктуют необходимость поддержки реформ в судебно-правовой системе. Основная цель указа – обеспечение эффективности и доступности правосудия, повышение авторитета судов". 

По его словам, указом определены конкретные поручения по каждой сфере.

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