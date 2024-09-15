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Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24

Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24 Аннулированы результаты голосования на пяти избирательных участках 24-го Низаминского первого избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.
Внутренняя политика
15 сентября 2024 г. 14:25
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24

Аннулированы результаты голосования на пяти избирательных участках 24-го Низаминского первого избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Секретарь ЦИК Арифы Мухтаровой заявила, что в связи с вопросом в комиссию обратилась зарегистрированная от этого округа кандидат Шукюрова Ульвия Мамед гызы.

"Кандидат утверждала, что в день голосования на участках подсчет голосов проводился неправильно, имели место случаи, противоречащие реализации избирательного права граждан. Ее обращение сначала было рассмотрено окружной избирательной комиссией и признано необоснованным. Недовольная решением заявительница подала жалобу в ЦИК, представив соответствующие протоколы и документы. При расследовании кадров, распространенных в социальных сетях в день голосования, и других материалов были обнаружены нарушения, которые могли повлиять на итоги выборов. Поэтому результаты голосования на избирательных участках 4, 6, 28, 31, 33 округа признаются недействительными", - заявила А.Мухтарова.

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Версия на азербайджанском языке 24 saylı Nizami Seçki Dairəsinin 5 məntəqəsinin nəticələri ləğv edilib

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