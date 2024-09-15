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Аннулированы результаты голосования на одном участке Насими-Сабаильского округа №23

Аннулированы результаты голосования на одном участке Насими-Сабаильского округа №23 Аннулированы результаты голосования на одном избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.
Внутренняя политика
15 сентября 2024 г. 14:43
Аннулированы результаты голосования на одном участке Насими-Сабаильского округа №23

Аннулированы результаты голосования на одном избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Член ЦИК и Экспертной группы Фуад Джавадов отметил, что по этому поводу в комиссию обратился зарегистрированный кандидат по упомянутому округу Азизов Азиз Фатехович.

"Кандидат утверждал, что в день голосования на 10 избирательных участках округа произошли нарушения. При расследовании его утверждений и представленных документов были обнаружены определенные нарушения только на избирательном участке №17 избирательного округа № 23. Таким образом, жалоба заявителя была частично удовлетворена, результаты голосования на избирательном участке №17 были аннулированы", - отметил Ф.Джавадов.

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