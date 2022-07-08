Аннулированы результаты этапа выбора льготных квартир MİDA, есть задержанные

Аннулированы результаты этапа выбора квартир, проведенного 30.03.2022 года посредством электронной системы "Льготное жилье".

Аннулированы результаты этапа выбора квартир, проведенного 30.03.2022 года посредством электронной системы "Льготное жилье".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Госагентства жилищного строительства и Службы госбезопасности Азербайджана.

Сообщается, что при реализации 30 марта 2022 года льготной продажи 442 квартир в Ясамальском жилом комплексе на основе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья со стороны различных лиц. В Службу госбезопасности было направлено обращение. В результате расследований были задержаны граждане Азербайджана Э.Мамедов, Р.Гаджиев, Ф.Гусейнов, Ю.Лятифзаде, Т.Абдуллаев, Д.Мамедов и др. лица.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, указанные лица были привлечены к ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию). Расследование подтвердило, что эти лица в обмен на денежное вознаграждение подготовили специальное программное обеспечение для приобретения льготных квартир.

Электронная система "Льготное жилье" обеспечивает централизованное предоставление электронных услуг гражданам страны в области приобретения квартир на льготных условиях. Основная цель продажи через эту систему - создать равные условия для тех, кто хочет получить квартиры на льготных условиях, упростить процедуру выбора и покупки квартир, а также обеспечить прозрачность и эффективность при рассмотрении заявок граждан.

На основе указанных фактов было принято решение об аннулировании результатов выбора жилья, проведенного 30.03.2022 года.

С целью продажи подведомственных Агентству квартир в справедливых, прозрачных и равных условиях выбор 442 квартир, расположенных в зданиях в Ясамальском жилом комплексе, будет организован еще раз. О дате повторной организации выбора квартир будет сообщено дополнительно.