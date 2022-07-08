Аннулированы результаты этапа выбора льготных квартир MİDA, есть задержанные

Аннулированы результаты этапа выбора квартир, проведенного 30.03.2022 года посредством электронной системы "Льготное жилье".
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Госагентства жилищного строительства и Службы госбезопасности Азербайджана.
Сообщается, что при реализации 30 марта 2022 года льготной продажи 442 квартир в Ясамальском жилом комплексе на основе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) наблюдались случаи вмешательства в процесс выбора жилья со стороны различных лиц. В Службу госбезопасности было направлено обращение. В результате расследований были задержаны граждане Азербайджана Э.Мамедов, Р.Гаджиев, Ф.Гусейнов, Ю.Лятифзаде, Т.Абдуллаев, Д.Мамедов и др. лица.
По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, указанные лица были привлечены к ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию). Расследование подтвердило, что эти лица в обмен на денежное вознаграждение подготовили специальное программное обеспечение для приобретения льготных квартир.
Электронная система "Льготное жилье" обеспечивает централизованное предоставление электронных услуг гражданам страны в области приобретения квартир на льготных условиях. Основная цель продажи через эту систему - создать равные условия для тех, кто хочет получить квартиры на льготных условиях, упростить процедуру выбора и покупки квартир, а также обеспечить прозрачность и эффективность при рассмотрении заявок граждан.
На основе указанных фактов было принято решение об аннулировании результатов выбора жилья, проведенного 30.03.2022 года.
С целью продажи подведомственных Агентству квартир в справедливых, прозрачных и равных условиях выбор 442 квартир, расположенных в зданиях в Ясамальском жилом комплексе, будет организован еще раз. О дате повторной организации выбора квартир будет сообщено дополнительно.