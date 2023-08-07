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Анастасия Смахлюк: По возвращении в Киев поделюсь с друзьями впечатлениями о поездке в Азербайджан

Анастасия Смахлюк: По возвращении в Киев поделюсь с друзьями впечатлениями о поездке в Азербайджан 15-летняя Анастасия Смахлюк, входящая в группу украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию, поделилась своими впечатлениями о поездке в живописный Исмаиллинский район.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 17:01
Анастасия Смахлюк: По возвращении в Киев поделюсь с друзьями впечатлениями о поездке в Азербайджан

15-летняя Анастасия Смахлюк, входящая в группу украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию, поделилась своими впечатлениями о поездке в живописный Исмаиллинский район.

Смахлюк сказала верхнеширванскому бюро Report, что поражена великолепием гор, лесов и родников, которые увидела в окрестностях поселка Басгал.

По ее словам, они смогли ознакомиться в поселке с рядом исторических и живописных мест.

А.Смахлюк отметила, что приезжает в Азербайджан впервые и ей очень понравилась наша страна: "Самое большое впечатление на меня оказала прогулка по Баку".

Она сказала, что очень рада видеть внимание и заботу к украинским детям в Азербайджане, отметив, что после возвращения в Киев она поделится со своими друзьями впечатлениями об этой поездке и гостеприимстве азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən ukraynalı yeniyetmə: "Kiyevə qayıdanda təəssüratlarımı dostlarımla bölüşəcəm"

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