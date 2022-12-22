Анар Керимов освобожден от должности министра культуры.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал об этом соответствующее распоряжение.
В распоряжении говорится:
"Освободить Анара Габил оглы Керимова от должности министра культуры Азербайджанской Республики".
Отметим, что в соответствии с распоряжением президента от 20 июля 2020 года Анар Керимов был назначен первым заместителем министра культуры, на него были возложены полномочия временно исполнять обязанности министра культуры. А 5 января 2021 года он был назначен министром культуры.