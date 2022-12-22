Анар Керимов освобожден от должности министра культуры

Анар Керимов освобожден от должности министра культуры.

Анар Керимов освобожден от должности министра культуры.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал об этом соответствующее распоряжение.

В распоряжении говорится:

"Освободить Анара Габил оглы Керимова от должности министра культуры Азербайджанской Республики".

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента от 20 июля 2020 года Анар Керимов был назначен первым заместителем министра культуры, на него были возложены полномочия временно исполнять обязанности министра культуры. А 5 января 2021 года он был назначен министром культуры.