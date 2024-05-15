Анар Эйвазов: Процесс вывода РМК с территории Азербайджана завершится в ближайшее время

Процесс вывода российских миротворцев с территории Азербайджана все еще продолжается и завершится в ближайшее время.

Процесс вывода российского миротворческого контингента (РМК) с территории Азербайджана все еще продолжается и завершится в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов на церемонии проводов российских миротворцев в Ходжалинском районе.

По его словам, после успешной антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в сентябре 2023 года, необходимость в миротворческой миссии в Карабахе отпала.

Эйвазов напомнил, что решение о досрочном прекращении миротворческой миссии было принято лидерами Азербайджана и России.

"Сразу после принятия решения по поручению министра обороны Закира Гасанова была оказана необходимая техническая и логистическая поддержка для вывода вооружения, техники и личного состава миротворческого контингента с территории Азербайджана", - добавил Эйвазов.