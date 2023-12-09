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Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое

Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое.
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 11:52
Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое

За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров в ходе выступления на интеллектуальном конкурсе среди студентов в области права "Железный кулак", посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и дню рождения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

По его словам, в стране насчитывается 2 400 адвокатов: "Около 300 кандидатов ждут следующего этапа тестирования. Экзамен состоится в марте следующего года".

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: "Azərbaycanda son illərdə vəkillərin sayı üç dəfə artıb"

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