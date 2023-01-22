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Анар Багиров выступил против обсуждения юристами своих коллег в соцсетях

Анар Багиров выступил против обсуждения юристами своих коллег в соцсетях "Я много раз говорил и еще раз повторяю, что против того, чтобы юристы обсуждали своих коллег в социальных сетях. Это противоречит правилам этического поведения адвокатов".
Внутренняя политика
22 января 2023 г. 15:21
Анар Багиров выступил против обсуждения юристами своих коллег в соцсетях

"Я много раз говорил и еще раз повторяю, что против того, чтобы юристы обсуждали своих коллег в социальных сетях. Это противоречит правилам этического поведения адвокатов".

Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он заявил, что отношения между адвокатами должны решаться в рамках Коллегии адвокатов.

По его словам, обсуждения коллег в соцсетях недопустимы.

"В результате это негативно сказывается на репутации адвокатуры в обществе. Недовольные должны обращаться в Коллегию адвокатов, и после возбуждения дисциплинарного производства, будет дана правовая оценка", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: "Vəkillərin sosial şəbəkələrdə öz həmkarlarını müzakirəyə çıxarması yolverilməzdir"

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