Анар Багиров выступил против обсуждения юристами своих коллег в соцсетях

"Я много раз говорил и еще раз повторяю, что против того, чтобы юристы обсуждали своих коллег в социальных сетях. Это противоречит правилам этического поведения адвокатов".
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Он заявил, что отношения между адвокатами должны решаться в рамках Коллегии адвокатов.
По его словам, обсуждения коллег в соцсетях недопустимы.
"В результате это негативно сказывается на репутации адвокатуры в обществе. Недовольные должны обращаться в Коллегию адвокатов, и после возбуждения дисциплинарного производства, будет дана правовая оценка", - сказал он.