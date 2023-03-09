Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване

Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване

При организационной поддержке коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Нахчыване продолжается научно-практическая конференция на тему “Гейдар Алиев - основатель независимой Азербайджанской адвокатуры ”.

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При организационной поддержке коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Нахчыване продолжается научно-практическая конференция на тему “Гейдар Алиев - основатель независимой Азербайджанской адвокатуры ”. Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции посетили памятник великому лидеру. Затем председатель коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель председателя Шахмар Мамедов, руководитель аппарата Байрам Оруджев и победитель второго конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Рамиль Абулов встретились с полномочным представителем президента Фуадом Наджафли. Подпишитесь на наш Telegram канал