Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване

При организационной поддержке коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Нахчыване продолжается научно-практическая конференция на тему “Гейдар Алиев - основатель независимой Азербайджанской адвокатуры ”.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции посетили памятник великому лидеру.
Затем председатель коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель председателя Шахмар Мамедов, руководитель аппарата Байрам Оруджев и победитель второго конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Рамиль Абулов встретились с полномочным представителем президента Фуадом Наджафли.