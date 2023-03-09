О нас

Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване

Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване При организационной поддержке коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Нахчыване продолжается научно-практическая конференция на тему “Гейдар Алиев - основатель независимой Азербайджанской адвокатуры ”.
Внутренняя политика
9 марта 2023 г. 14:10
Анар Багиров встретился с полномочным представителем президента в Нахчыване

При организационной поддержке коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в Нахчыване продолжается научно-практическая конференция на тему “Гейдар Алиев - основатель независимой Азербайджанской адвокатуры ”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции посетили памятник великому лидеру.

Затем председатель коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель председателя Шахмар Мамедов, руководитель аппарата Байрам Оруджев и победитель второго конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Рамиль Абулов встретились с полномочным представителем президента Фуадом Наджафли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov Prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi