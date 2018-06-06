Анар Багиров: Ведется работа по созданию региональных отделений Коллегии адвокатов

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В регионах Азербайджана будут созданы структуры по ведению адвокатской деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на конференции "Интеграция адвокатства в электронную судебную информационную систему".

Он отметил, что в соответствии с распоряжением президента в 5 регионах предусматривается создание региональных отделений Коллегии адвокатов: "Работа уже ведется в нескольких регионах".