Анар Багиров: В юридической сфере Нахчывана будут проведены реформы

В Нахчыванской Автономной Республике произойдет перелом в сфере адвокатуры, увеличится число адвокатов, будут проведены реформы, людям будет оказываться качественная юридическая помощь. С этой целью делегация Коллегии адвокатов Азербайджана в настоящее вр

В Нахчыванской Автономной Республике произойдет перелом в сфере адвокатуры, увеличится число адвокатов, будут проведены реформы, людям будет оказываться качественная юридическая помощь. С этой целью делегация Коллегии адвокатов Азербайджана в настоящее время находится с визитом в Нахчыване.

Как сообщает Report со ссылкой на AZƏRTAC, такое мнение высказал находящийся с визитом в Нахчыване председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров.

По его словам, в рамках "Года Гейдара Алиева" завтра и в целом до конца года 10 числа каждого календарного месяца в Нахчыванской Автономной Республике будут проводиться акции бесплатной юридической помощи гражданам: "Мы будем приглашать молодых юристов заниматься адвокатской практикой. В этом плане наша работа будет координироваться с юридическим факультетом Нахчыванского государственного университета”.

A.Багиров проинформировал о предстоящей конференции и подчеркнул, что на мероприятии будут обсуждаться существующие проблемы в сфере адвокатуры в Нахчыване и в Азербайджане в целом: “Наша цель - устранить проблемы, обеспечить реализацию право граждан на юридическую помощь и, следовательно, оказывать ее качественно".

Отметим, что завтра в Нахчыване состоится научно-практическая конференция на тему “Основатель независимой азербайджанской адвокатуры Гейдар Алиев”.