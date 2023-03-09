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Анар Багиров: В юридической сфере Нахчывана будут проведены реформы

Анар Багиров: В юридической сфере Нахчывана будут проведены реформы В Нахчыванской Автономной Республике произойдет перелом в сфере адвокатуры, увеличится число адвокатов, будут проведены реформы, людям будет оказываться качественная юридическая помощь. С этой целью делегация Коллегии адвокатов Азербайджана в настоящее вр
Внутренняя политика
9 марта 2023 г. 13:23
Анар Багиров: В юридической сфере Нахчывана будут проведены реформы

В Нахчыванской Автономной Республике произойдет перелом в сфере адвокатуры, увеличится число адвокатов, будут проведены реформы, людям будет оказываться качественная юридическая помощь. С этой целью делегация Коллегии адвокатов Азербайджана в настоящее время находится с визитом в Нахчыване.

Как сообщает Report со ссылкой на AZƏRTAC, такое мнение высказал находящийся с визитом в Нахчыване председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров.

По его словам, в рамках "Года Гейдара Алиева" завтра и в целом до конца года 10 числа каждого календарного месяца в Нахчыванской Автономной Республике будут проводиться акции бесплатной юридической помощи гражданам: "Мы будем приглашать молодых юристов заниматься адвокатской практикой. В этом плане наша работа будет координироваться с юридическим факультетом Нахчыванского государственного университета”.

A.Багиров проинформировал о предстоящей конференции и подчеркнул, что на мероприятии будут обсуждаться существующие проблемы в сфере адвокатуры в Нахчыване и в Азербайджане в целом: “Наша цель - устранить проблемы, обеспечить реализацию право граждан на юридическую помощь и, следовательно, оказывать ее качественно".

Отметим, что завтра в Нахчыване состоится научно-практическая конференция на тему “Основатель независимой азербайджанской адвокатуры Гейдар Алиев”.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: "Naxçıvanda vəkillərin sayı artırılacaq, islahatlar aparılacaq"

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