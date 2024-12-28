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Анар Багиров: В Баку на средства Коллегии адвокатов будет построено новое здание

Анар Багиров: В Баку на средства Коллегии адвокатов будет построено новое здание Сегодня Коллегия адвокатов Азербайджана владеет более чем 7 тыс. квадратных метров недвижимости.
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 10:57
Анар Багиров: В Баку на средства Коллегии адвокатов будет построено новое здание

Сегодня Коллегия адвокатов Азербайджана владеет более чем 7 тыс. квадратных метров недвижимости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии, посвященном Дню адвоката - 28 декабря.

Багиров отметил, что в советский период адвокатская профессия во всем СССР не была независимой. "Ситуация кардинально изменилась после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодаря его политике, отношение к адвокатуре в корне поменялось", - сказал Багиров.

Он также отметил, что адвокатура Азербайджана стремится быть ближе к обществу, активно развивает международное сотрудничество.

"Свыше 70% юристов, приходящих в профессию - это молодое поколение, которое отдает предпочтение электронным сервисам и цифровым технологиям. Это позволяет адвокатам экономить время и более эффективно помогать своим клиентам", - сказал он.

По словам Багирова, в Гяндже Коллегии адвокатов передано бывшее здание городской прокуратуры. Кроме того, в Баку на средства Коллегии будет построено новое современное здание.

Напомним, что 28 декабря в Азербайджане отмечается День адвоката. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: Vəkillər Kollegiyası 7 min kvadratmetrdən çox əmlaka sahibdir

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