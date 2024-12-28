Анар Багиров: В Баку на средства Коллегии адвокатов будет построено новое здание

Сегодня Коллегия адвокатов Азербайджана владеет более чем 7 тыс. квадратных метров недвижимости.

Сегодня Коллегия адвокатов Азербайджана владеет более чем 7 тыс. квадратных метров недвижимости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии, посвященном Дню адвоката - 28 декабря.

Багиров отметил, что в советский период адвокатская профессия во всем СССР не была независимой. "Ситуация кардинально изменилась после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодаря его политике, отношение к адвокатуре в корне поменялось", - сказал Багиров.

Он также отметил, что адвокатура Азербайджана стремится быть ближе к обществу, активно развивает международное сотрудничество.

"Свыше 70% юристов, приходящих в профессию - это молодое поколение, которое отдает предпочтение электронным сервисам и цифровым технологиям. Это позволяет адвокатам экономить время и более эффективно помогать своим клиентам", - сказал он.

По словам Багирова, в Гяндже Коллегии адвокатов передано бывшее здание городской прокуратуры. Кроме того, в Баку на средства Коллегии будет построено новое современное здание.

Напомним, что 28 декабря в Азербайджане отмечается День адвоката. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.