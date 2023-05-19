Анар Багиров: В Азербайджане необходимо создать семейный суд

"С учетом специфичности, сложности семейный отношений необходима подготовка специализированных в семейной сфере судей или создание семейного суда".

"С учетом специфичности, сложности семейный отношений необходима подготовка специализированных в семейной сфере судей или создание семейного суда".

Как сообщает Report об этом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров сказал на конференции на тему "Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, семейное законодательство позволяет беспрепятственно расторгнуть брак по желанию одной из сторон (без наличия серьезных препятствий) в судебном порядке:

"То есть одна из сторон, приведя формальное обоснование и причину (порча отношений, несовместимость характера и пр.), сможет добиться расторжения суда в судебном порядке без желания второй стороны. Достаточно желания стороны расторгнуть брак даже без указания причин. В таком случае, суд расторгает брак после трехмесячного срока ожидания. Однако с учетом специфичности, сложности семейных отношений необходима подготовка специализированных в семейной сфере судей или создание семейного суда. Если обратить внимание на опыт зарубежных стран, можно увидеть, что в ряде развитых стран, в той же братской Турции, существуют суды по семейным делам. В то же время в России в составе гражданской коллегии Верховного суда сформирован специальный состав, рассматривающий семейные дела. Думаю, если эта практика будет применяться и у нас, возникнет возможность тщательно изучить причины семейных проблем и разводов, в результате это положительно скажется на сокращении количества разводов".