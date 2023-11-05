Анар Багиров: Среди кандидатов есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана

Среди кандидатов, которые сдали экзамен в рамках отбора в Коллегию адвокатов, есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана.
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По его словам, кандидаты, успешно сдавшие экзамен, будут работать в созданных на освобожденных территориях адвокатских конторах.
"В последнее время был выдвинут ряд предложений о создании в городе Ханкенди учебного заведения, где можно получить высшее юридическое образование. Это также положительно скажется на увеличении числа адвокатов в Карабахском регионе", - добавил А.Багиров.