Анар Багиров: Среди кандидатов есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана

Среди кандидатов, которые сдали экзамен в рамках набора в Коллегию адвокатов, есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Среди кандидатов, которые сдали экзамен в рамках отбора в Коллегию адвокатов, есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом сказал председатель коллегии Анар Багиров на мероприятии в Государственном экзаменационном центре в связи с очередными экзаменами в рамках набора в Коллегию адвокатов.

По его словам, кандидаты, успешно сдавшие экзамен, будут работать в созданных на освобожденных территориях адвокатских конторах.

"В последнее время был выдвинут ряд предложений о создании в городе Ханкенди учебного заведения, где можно получить высшее юридическое образование. Это также положительно скажется на увеличении числа адвокатов в Карабахском регионе", - добавил А.Багиров.