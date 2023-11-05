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Анар Багиров: Среди кандидатов есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана

Анар Багиров: Среди кандидатов есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана Среди кандидатов, которые сдали экзамен в рамках набора в Коллегию адвокатов, есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана.
Внутренняя политика
5 ноября 2023 г. 13:29
Анар Багиров: Среди кандидатов есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана

Среди кандидатов, которые сдали экзамен в рамках отбора в Коллегию адвокатов, есть и юристы из освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель коллегии Анар Багиров на мероприятии в Государственном экзаменационном центре в связи с очередными экзаменами в рамках набора в Коллегию адвокатов.

По его словам, кандидаты, успешно сдавшие экзамен, будут работать в созданных на освобожденных территориях адвокатских конторах.

"В последнее время был выдвинут ряд предложений о создании в городе Ханкенди учебного заведения, где можно получить высшее юридическое образование. Это также положительно скажется на увеличении числа адвокатов в Карабахском регионе", - добавил А.Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: "Namizədlər arasında işğaldan azad olunmuş bölgələrdən olan vəkillər də var"

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