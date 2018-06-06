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    Анар Багиров об утверждениях о создании проблем для некоторых лиц на экзаменах по приему в адвокатуру

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Обвинения в том, что для некоторых правозащитников из оппозиционных партий искусственно создаются проблемы на экзаменах по приему в адвокатуру, не отражают действительности".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

    Он отметил, что во время приема в Коллегию адвокатов не может быть речи ни о какой дискриминации:

    "У нас среди не прошедших экзамены есть госслужащие и члены ПЕА. А какие причины приводят для них, что они не прошли экзамен? При приеме мы не проверяем партийную или религиозную принадлежность кого-либо. Среди срезавшихся на экзамене есть члены других партий".

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