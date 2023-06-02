Анар Багиров: Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов

"Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов".

"Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов".

Как сообщает Report, об этом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил журналистам.

По его словам, исследования показывают, что в соседних странах такой проблемы не существует:

"Там число женщин и мужчин адвокатов одинаковое. В 2018 году в стране число женщин-адвокатов составляло 15%, но в последние годы приближается к 20%. Сейчас в Азербайджане осуществляют деятельность около 400 женщин-адвокатов. В целом же наблюдается положительная динамика роста этого показателя".