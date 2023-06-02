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Анар Багиров: Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов

Анар Багиров: Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов "Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов".
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 09:54
Анар Багиров: Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов

"Нас беспокоит, что в Азербайджане мало женщин-адвокатов".

Как сообщает Report, об этом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил журналистам.

По его словам, исследования показывают, что в соседних странах такой проблемы не существует:

"Там число женщин и мужчин адвокатов одинаковое. В 2018 году в стране число женщин-адвокатов составляло 15%, но в последние годы приближается к 20%. Сейчас в Азербайджане осуществляют деятельность около 400 женщин-адвокатов. В целом же наблюдается положительная динамика роста этого показателя".

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: “Azərbaycanda qadın vəkillərin azlığı bizi narahat edir”

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