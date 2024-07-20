ANAMA вновь обратилась к населению после взрыва мины в Кельбаджаре

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в очередной раз обратилось к населению после минного инцидента, произошедшего вчера в Кяльбаджаре.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в очередной раз обратилось к населению после минного инцидента, произошедшего вчера в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, Агентство призывает граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности и не вступать на незнакомые территории.

19 июля в районе села Агдабан Кяльбаджарского района на не очищенной от мин территории произошел взрыв. В результате пострадали подорвавшийся на противопехотной мине и находящийся рядом с ним человек, а за ними - пытавшийся помочь раненым другой житель. В итоге число пострадавших достигло трех человек.