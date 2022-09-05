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ANAMA: Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус

ANAMA: Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус для скорейшего возвращения в них жителей.
Внутренняя политика
5 сентября 2022 г. 13:03
ANAMA: Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус

Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус для скорейшего возвращения в них жителей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, совместно с Министерством обороны на этих территориях начаты работы по разминированию. Недавно в Лачыне в результате совместных с Министерством обороны работ по разминированию были обнаружены новые минные поля. Установлено, что эти мины установлены и произведены Арменией после окончания Второй карабахской войны, что является проявлением коварной политики армянской стороны".

В.Сулейманов отметил, что сейчас работы по разминированию ведутся в Лачыне.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: “Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə sakinlərin tezliklə qayıtması üçün minatəmizləmə işləri aparılır”

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