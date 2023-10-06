ANAMA в очередной обратилась к гражданам в связи с минной угрозой

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) вновь обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ANAMA.
В агентстве напомнили, что 6 октября произошел инцидент с подрывом на мине в окрестностях села Чайлы Тертерского района.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев (1989 года рождения).
В ANAMA напомнили, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется.