ANAMA в очередной обратилась к гражданам в связи с минной угрозой

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) вновь обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) вновь обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ANAMA.

В агентстве напомнили, что 6 октября произошел инцидент с подрывом на мине в окрестностях села Чайлы Тертерского района.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев (1989 года рождения).

В ANAMA напомнили, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется.