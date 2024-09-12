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ANAMA: В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очищено более 161 тыс. гектаров земель

ANAMA: В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очищено более 161 тыс. гектаров земель С ноября 2020 года по настоящее время в Азербайджане 379 граждан подорвались на минах, 70 из них погибли, а 309 получили ранения различной степени тяжести.
Внутренняя политика
12 сентября 2024 г. 11:37
ANAMA: В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очищено более 161 тыс. гектаров земель

С ноября 2020 года по настоящее время в Азербайджане 379 граждан подорвались на минах, 70 из них погибли, а 309 получили ранения различной степени тяжести.

Как передает корреспондент Report из Физули, об этом журналистам сообщили в ходе медиатура, организованного Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что в период после окончания 44-дневной Отечественной войны в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очищено более 161 тыс. гектаров территорий, обнаружено и обезврежено более 156 тыс. мин и боеприпасов

Представителям СМИ подробно рассказали о сложностях, возникающих в процессе очистки от мин территорий, прилегающей к бывшей линии соприкосновения в Физулинском районе.

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Версия на английском языке ФотоANAMA: Over 161,000 hectares of land in Karabakh, East Zangazur were cleared of mines
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 161 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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