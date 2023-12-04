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ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий

ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий В 2024 году 65 тыс. гектаров освобожденных территорий будут полностью разминированы.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 10:33
ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий

В 2024 году 65 тыс. гектаров освобожденных территорий будут полностью разминированы.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев, выступая на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По его словам, за последние 3 года было разминировано 113 698 гектаров территорий, выявлено 30 763 противопехотные, 18 546 противотанковых мин, 60 623 неразорвавшихся боеприпаса.

"К работе по разминированию привлечены 2 075 оперативников, 63 машины для разминирования и 151 собака-сапер. В следующем году, согласно плану, будут разминированы 60-65 тыс. гектаров территорий", - сказал Исаев.

Представитель ANAMA добавил, что государство уделяет особое внимание борьбе с минной угрозой. "Однако необходима международная поддержка, чтобы ускорить процесс разминирования и обеспечить возвращение людей на родные земли", - сказал он.

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Версия на английском языке 65,000 hectares in liberated areas to be cleared of mines next year
Версия на азербайджанском языке Gələn il azad olunmuş ərazilərdə 65 min hektar sahə minalardan təmizlənəcək

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