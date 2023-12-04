ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий

В 2024 году 65 тыс. гектаров освобожденных территорий будут полностью разминированы.

В 2024 году 65 тыс. гектаров освобожденных территорий будут полностью разминированы.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев, выступая на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По его словам, за последние 3 года было разминировано 113 698 гектаров территорий, выявлено 30 763 противопехотные, 18 546 противотанковых мин, 60 623 неразорвавшихся боеприпаса.

"К работе по разминированию привлечены 2 075 оперативников, 63 машины для разминирования и 151 собака-сапер. В следующем году, согласно плану, будут разминированы 60-65 тыс. гектаров территорий", - сказал Исаев.

Представитель ANAMA добавил, что государство уделяет особое внимание борьбе с минной угрозой. "Однако необходима международная поддержка, чтобы ускорить процесс разминирования и обеспечить возвращение людей на родные земли", - сказал он.