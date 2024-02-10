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ANAMA раскрыла подробности взрыва в Ходжавенде

ANAMA раскрыла подробности взрыва в Ходжавенде Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) раскрыло подробности взрыва в селе Чартаз Ходжавендского района.
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 13:42
ANAMA раскрыла подробности взрыва в Ходжавенде

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) раскрыло подробности взрыва в селе Чартаз Ходжавендского района.

Как сообщили Report в ANAMA, взрыв прогремел после того, как пчеловод Самир Алескеров (1996 г.р.) случайно коснулся детонатора ручной гранаты, работая на территории хозяйства.

Из-за полученных травм Алескерову ампутировали 3 пальца правой руки.

ANAMA призвала граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к незнакомым предметам и обращать внимание на все предупреждающие знаки.

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Версия на английском языке ANAMA discloses details of explosion in Khojavand
Версия на азербайджанском языке ANAMA Xocavənddəki partlayışın detallarını açıqlayıb

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