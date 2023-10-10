ANAMA провело тренинги для своих сотрудников

Инструкторы Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели для сотрудников тренинги EOD-1 (Explosive Ordnance disposal) - “Обезвреживание взрывчатых боеприпасов” первого уровня.

Инструкторы Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели для сотрудников тренинги EOD-1 (Explosive Ordnance disposal) - “Обезвреживание взрывчатых боеприпасов” первого уровня.

Об этом сообщили Report в агентстве.

В ходе тренингов сотрудников обучат навыкам обращения с минами и неразорвавшимися боеприпасами, расскажут об оценке степени опасности и методах обезвреживания электрическими и неэлектрическими средствами.

Агентство также проводит тренинги базового уровня EOD-2, EOD-3 и EOD-3+.