ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в Ханкенди
- 21 января, 2026
- 17:38
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) провело для жителей, вернувшихся в город Ханкенди, просветительское мероприятие в связи с рисками взрывоопасных боеприпасов.
Как сообщает Report, информация распространена на официальной странице агентства в соцсети X.
В ходе мероприятия жителям были разъяснены основные правила безопасности, признаки подозрительных зон и предупреждающие знаки. Кроме того, было настоятельно рекомендовано избегать посещения мест, безопасность которых вызывает сомнения, и не прикасаться к подозрительным предметам. Им также были розданы различные виды просветительской и профилактической печатной продукции.
The measure on the Explosive Ordnance Risk Education was conducted by the representatives of ANAMA to the residents that returned to Khankendi city.— ANAMA (@ANAMA_gov_az) January 21, 2026
Residents were provided with information about the basic safety rules, signs of suspicious areas, warning signs, and calls were… pic.twitter.com/noafTslSqM