ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в Ханкенди

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) провело для жителей, вернувшихся в город Ханкенди, просветительское мероприятие в связи с рисками взрывоопасных боеприпасов.

Как сообщает Report, информация распространена на официальной странице агентства в соцсети X.

В ходе мероприятия жителям были разъяснены основные правила безопасности, признаки подозрительных зон и предупреждающие знаки. Кроме того, было настоятельно рекомендовано избегать посещения мест, безопасность которых вызывает сомнения, и не прикасаться к подозрительным предметам. Им также были розданы различные виды просветительской и профилактической печатной продукции.