Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в Ханкенди

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 17:38
    ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в Ханкенди

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) провело для жителей, вернувшихся в город Ханкенди, просветительское мероприятие в связи с рисками взрывоопасных боеприпасов.

    Как сообщает Report, информация распространена на официальной странице агентства в соцсети X.

    В ходе мероприятия жителям были разъяснены основные правила безопасности, признаки подозрительных зон и предупреждающие знаки. Кроме того, было настоятельно рекомендовано избегать посещения мест, безопасность которых вызывает сомнения, и не прикасаться к подозрительным предметам. Им также были розданы различные виды просветительской и профилактической печатной продукции.

    ANAMA Ханкенди просветительское мероприятие
    ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçirib

    Последние новости

    18:08

    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    Финансы
    18:04

    Бакметрополитен и АБР ведут переговоры о возможностях сотрудничества

    Финансы
    17:56

    Пашинян: Энергосистемы Армении и Азербайджана будут соединены в рамках TRIPP

    В регионе
    17:50

    Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям и покинули Гренландию

    Другие страны
    17:49

    Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана

    Финансы
    17:38

    ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в Ханкенди

    Внутренняя политика
    17:35
    Фото

    В Баку состоялся выпуск молодых дипломатов

    Внутренняя политика
    17:31

    СМИ: США ожидают участие 35-ти стран в создании Совета мира

    Другие страны
    17:30

    Президент Узбекистана отправился в Давос для участия в подписании устава Совета мира

    В регионе
    Лента новостей