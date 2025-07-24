О нас

ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях
Внутренняя политика
24 июля 2025 г. 17:07
ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на фоне участившихся пожаров призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, агентство отмечает рост числа случаев пожаров в лесах и на пастбищах в регионе на фоне жаркой погоды. В то же время растет число местных туристов и постоянных жителей.

"Учитывая все факторы риска, призываем граждан строго соблюдать правила обращения с огнем на освобожденных территориях, не бросать окурки на землю. При крупном пожаре под воздействием высокой температуры могут сработать мины и другие взрывчатые боеприпасы", - говорится в сообщении ANAMA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ANAMA urges citizens to strictly follow fire safety rules in the liberated territories
Версия на азербайджанском языке ANAMA azad edilən ərazilərdəki yanğınlarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi