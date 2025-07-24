ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на фоне участившихся пожаров призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, агентство отмечает рост числа случаев пожаров в лесах и на пастбищах в регионе на фоне жаркой погоды. В то же время растет число местных туристов и постоянных жителей.

"Учитывая все факторы риска, призываем граждан строго соблюдать правила обращения с огнем на освобожденных территориях, не бросать окурки на землю. При крупном пожаре под воздействием высокой температуры могут сработать мины и другие взрывчатые боеприпасы", - говорится в сообщении ANAMA.