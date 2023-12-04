ANAMA: Около 148 тыс. гектаров освобожденных земель сильно загрязнены минами

Согласно последним данным, 147 988 гектаров освобожденных территорий Азербайджана сильно загрязнены минами, а 675 570 гектаров - умеренно.

Согласно последним данным, 147 988 гектаров освобожденных территорий Азербайджана сильно загрязнены минами, а 675 570 гектаров - умеренно.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев, выступая на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

"Армяне также установили на наших территориях мины-ловушки и различные взрывные устройства. Мы находили мины, произведенные в Армении в 2021 году. Их привозили и устанавливали на наших землях члены незаконных армянских вооруженных формирований. Минами загрязнены даже реки, колодцы, что в свою очередь негативно сказывается на развитии сельского хозяйства", - сказал он.