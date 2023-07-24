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ANAMA объявило набор сотрудников

ANAMA объявило набор сотрудников 16:39
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 17:01
ANAMA объявило набор сотрудников

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с целью заполнения вакантных позиций и создания резервного списка в соответствующей сфере объявило прием документов лиц, имеющих высшее образование и стаж работы больше 1 года.

Об этом Report сообщили в ANAMA

Кандидаты должны иметь высшее образование в сфере географии и математики (2-я группа) и уметь работать с программами MS office.

Предпочтение будет отдано кандидатам с навыками работы с программой ArcGİS и средним знанием английского языка. Указанные вакантные позиции открыты в структурных подразделениях агентства на освобожденных от оккупации территориях.

Заинтересованные лица могут направить на электронный адрес [email protected] требуемые документы с указанием контактного номера.

Прием документов продлится до 15 августа.

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