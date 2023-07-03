ANAMA объявила набор на новую вакансию

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) с целью создания резервного списка в соответствующей сфере объявило прием документов лиц, имеющих высшее образование в сфере управления транспортом и хозяйством в госорганах, а также юриспруденции, обладающих 10-летним опытом работы по сфере и более чем 5-летним стажем работы на руководящей должности.
Об этом Report сообщили в ANAMA
Заинтересованные лица могут направить на электронный адрес
Прием документов продлится до 15 июля этого года.