ANAMA обсудило с ЕС перспективы сотрудничества в сфере разминирования

12:11

Азербайджан и Европейский союз обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), данный вопрос обсуждался в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с главой делегации ЕС в Баку, послом Петером Михалко, завершающим дипломатическую миссию в стране.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества с ЕС в области разминирования, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес.