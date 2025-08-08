О нас

Внутренняя политика
8 августа 2025 г. 12:37
ANAMA обсудило с ЕС перспективы сотрудничества в сфере разминирования

Азербайджан и Европейский союз обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), данный вопрос обсуждался в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с главой делегации ЕС в Баку, послом Петером Михалко, завершающим дипломатическую миссию в стране.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества с ЕС в области разминирования, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Версия на английском языке ANAMA discusses co-op prospects with EU official in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ANAMA Aİ-nin Azərbaycandakı rəsmisi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

