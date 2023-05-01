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ANAMA обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах

ANAMA обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах в последние дни.
Внутренняя политика
1 мая 2023 г. 20:56
ANAMA обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах в последние дни.

Как сообщает Report, Агентство призвало граждан быть внимательными во время поездок на освобожденные от оккупации территории.

"При несоблюдении правил, выходе за пределы безопасных зон, несоблюдении требований предупреждающих знаков и других безответственных шагах вы и ваши близкие можете столкнуться с большой трагедией.

В целях предотвращения подобных инцидентов будьте ответственны", - отмечается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA mina hadisələrinin sayının artması ilə əlaqədar vətəndaşlara çağırış edib

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