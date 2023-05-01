ANAMA обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах в последние дни.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями подрыва на минах в последние дни.

Как сообщает Report, Агентство призвало граждан быть внимательными во время поездок на освобожденные от оккупации территории.

"При несоблюдении правил, выходе за пределы безопасных зон, несоблюдении требований предупреждающих знаков и других безответственных шагах вы и ваши близкие можете столкнуться с большой трагедией.

В целях предотвращения подобных инцидентов будьте ответственны", - отмечается в обращении.