ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях
Внутренняя политика
- 12 января, 2026
- 18:21
Общественный совет при Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратился к гражданам, работающим и возвращающимся на освобожденные территории, с предупреждением о сохраняющейся минной опасности.
Как сообщает Report, в заявлении отмечается рост числа минных инцидентов.
С начала 2026 года уже зафиксированы два подобных случая. Отмечается, что после Второй Карабахской войны от мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или пострадали 417 человек.
В ANAMA подчеркнули, что вход на неочищенные от мин территории, игнорирование предупреждающих знаков и прикосновение к неизвестным предметам представляют серьезную угрозу жизни, и призвали граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться только на разрешенных территориях.
Последние новости
18:39
В Венесуэле освободили еще 116 заключенныхДругие страны
18:36
В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общиныНаука и образование
18:26
Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем ИранеВ регионе
18:21
ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территорияхВнутренняя политика
18:21
Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стеклоБизнес
17:55
Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений СоловьеваВ регионе
17:54
Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиацииВнешняя политика
17:53
Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазаводДругие страны
17:49