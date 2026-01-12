Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 18:21
    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Общественный совет при Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратился к гражданам, работающим и возвращающимся на освобожденные территории, с предупреждением о сохраняющейся минной опасности.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается рост числа минных инцидентов.

    С начала 2026 года уже зафиксированы два подобных случая. Отмечается, что после Второй Карабахской войны от мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или пострадали 417 человек.

    В ANAMA подчеркнули, что вход на неочищенные от мин территории, игнорирование предупреждающих знаков и прикосновение к неизвестным предметам представляют серьезную угрозу жизни, и призвали граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться только на разрешенных территориях.

    ANAMA минная опасность граждане Азербайджана
    ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    18:39

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    18:36

    В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

    Наука и образование
    18:26

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    18:21

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    18:21

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    17:55

    Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

    В регионе
    17:54

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

    Внешняя политика
    17:53

    Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазавод

    Другие страны
    17:49

    Ожидаются сильный ветер, снег и снижение температуры на 5–10 градусов — ОБНОВЛЕНО

    Экология
    Лента новостей