ANAMA: Обращайте внимание на предупредительные знаки на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) призвало граждан, посещающих освобожденные от оккупации территории, следовать указаниям предупредительных знаков.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) призвало граждан, посещающих освобожденные от оккупации территории, следовать указаниям предупредительных знаков.

Как сообщает Report, в обращении структуры говорится, что следует быть осторожными передвигаясь по территории, в безопасности которой не вполне уверены.

"Люди не должны приближаться к территории и держаться от нее подальше при виде скрещенных палок и груды камней, натянутой колючей проволоки или веревки, написанных от руки заметок, заграждений, отметок на бетонных столбах, воткнутых в землю деревянных балок, треугольных или четырехугольных табличек с изображением черепа и скрещенных костей", - говорится в сообщении.