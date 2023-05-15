ANAMA: Обращайте внимание на предупредительные знаки на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) призвало граждан, посещающих освобожденные от оккупации территории, следовать указаниям предупредительных знаков.
Как сообщает Report, в обращении структуры говорится, что следует быть осторожными передвигаясь по территории, в безопасности которой не вполне уверены.
"Люди не должны приближаться к территории и держаться от нее подальше при виде скрещенных палок и груды камней, натянутой колючей проволоки или веревки, написанных от руки заметок, заграждений, отметок на бетонных столбах, воткнутых в землю деревянных балок, треугольных или четырехугольных табличек с изображением черепа и скрещенных костей", - говорится в сообщении.