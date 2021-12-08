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ANAMA: Надежность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения

ANAMA: Надежность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения "Как известно, на прошлой неделе Армения представила азербайджанской стороне формуляры минных полей определенных территорий, освобожденных от оккупации. В формулярах минных полей обычно отражаются координаты местности, виды установленных мин, количество,
Внутренняя политика
8 декабря 2021 г. 17:22
ANAMA: Надежность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения

"Как известно, на прошлой неделе Армения предоставила азербайджанской стороне формуляры минных полей определенных территорий, освобожденных от оккупации. В них обычно отражаются координаты местности, виды установленных мин, количество, расстояние между ними, сведения о порядке закладки и маскировки. Однако хотелось бы отметить, что первичное ознакомление с предоставленными формулярами создает впечатление об их ненадежности, непригодности и неточности".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Армянская сторона с целью уклонения от ответственности в рамках международных судебных дел утверждает, что передала формуляры, охватывающие все минные поля. Однако у нас имеются серьезные сомнения в том, что предоставленные Арменией документы охватывают все освобожденные от оккупации территории. Агентство по разминированию и Министерство обороны Азербайджана уже начали работу по анализу и обработке формуляров. После их анализа данные будут перенесены на карты и проверены", - подчеркнул он.

Следует отметить, что точность ранее предоставленных Арменией карт минных полей составляет 25%. После анализа общественность дополнительно проинформируют о том, насколько они точны и какие территории охватывают.

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Версия на английском языке Azerbaijan Mine Action Agency says there are serious doubts over minefield maps given by Armenia
Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Ermənistanın verdiyi mina xəritələri ilə bağlı ciddi narahatlığımız var"

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