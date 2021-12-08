ANAMA: Надежность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения

"Как известно, на прошлой неделе Армения представила азербайджанской стороне формуляры минных полей определенных территорий, освобожденных от оккупации. В формулярах минных полей обычно отражаются координаты местности, виды установленных мин, количество,

"Как известно, на прошлой неделе Армения предоставила азербайджанской стороне формуляры минных полей определенных территорий, освобожденных от оккупации. В них обычно отражаются координаты местности, виды установленных мин, количество, расстояние между ними, сведения о порядке закладки и маскировки. Однако хотелось бы отметить, что первичное ознакомление с предоставленными формулярами создает впечатление об их ненадежности, непригодности и неточности".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Армянская сторона с целью уклонения от ответственности в рамках международных судебных дел утверждает, что передала формуляры, охватывающие все минные поля. Однако у нас имеются серьезные сомнения в том, что предоставленные Арменией документы охватывают все освобожденные от оккупации территории. Агентство по разминированию и Министерство обороны Азербайджана уже начали работу по анализу и обработке формуляров. После их анализа данные будут перенесены на карты и проверены", - подчеркнул он.

Следует отметить, что точность ранее предоставленных Арменией карт минных полей составляет 25%. После анализа общественность дополнительно проинформируют о том, насколько они точны и какие территории охватывают.