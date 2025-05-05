О нас

ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1416,9 га

ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1416,9 га На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 19 противотанковых, 32 противопехотные мины и 504 неразорвавшихся боеприпаса.
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 11:18
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1416,9 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 19 противотанковых, 32 противопехотные мины и 504 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1416,9 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ANAMA: Area of ​​1,416.9 hectares cleared of mines last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 1 400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
5 мая 2025 г. 11:51
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi