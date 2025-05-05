ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1416,9 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 19 противотанковых, 32 противопехотные мины и 504 неразорвавшихся боеприпаса.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 19 противотанковых, 32 противопехотные мины и 504 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1416,9 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.