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ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1315,7 га

ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1315,7 га С 5 по 11 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 32 противотанковые, 45 противопехотных мин и 274 неразорвавшихся боеприпаса.
Внутренняя политика
12 мая 2025 г. 15:00
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория плодащью 1315,7 га

С 5 по 11 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 32 противотанковые, 45 противопехотных мин и 274 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1315,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.

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Версия на английском языке Over 1,315 hectares cleared of mines in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 1315,7 ha ərazi minalardan təmizlənib

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