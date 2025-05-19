ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью около 1,3 тыс. га

С 12 по 18 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 23 противотанковые, 36 противопехотных мин и 377 неразорвавшихся боеприпаса.

С 12 по 18 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 23 противотанковые, 36 противопехотных мин и 377 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1291,8 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.