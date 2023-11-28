ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено около 110 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

За последние три года на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 109 552 мины и других неразорвавшихся боеприпасов.

За последние три года на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 109 552 мины и других неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на второй международной конференции “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" в Баку.

По его словам, в результате операций по разминированию с ноября 2020 года по настоящее время было обезврежено 30 753 противопехотные мины, 18 531 противотанковая мина и 60 268 неразорвавшихся боеприпасов. За этот период от мин и взрывчатых боеприпасов очищено 111 207 га территории.

В.Сулейманов отметил, что Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира: "По предварительным оценкам, на освобожденных территориях Азербайджана минами загрязнено около 9 тыс. кв. км, где установлено около 1,5 млн мин".