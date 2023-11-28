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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено около 110 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено около 110 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов За последние три года на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 109 552 мины и других неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 11:05
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено около 110 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

За последние три года на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 109 552 мины и других неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на второй международной конференции “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" в Баку.

По его словам, в результате операций по разминированию с ноября 2020 года по настоящее время было обезврежено 30 753 противопехотные мины, 18 531 противотанковая мина и 60 268 неразорвавшихся боеприпасов. За этот период от мин и взрывчатых боеприпасов очищено 111 207 га территории.

В.Сулейманов отметил, что Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира: "По предварительным оценкам, на освобожденных территориях Азербайджана минами загрязнено около 9 тыс. кв. км, где установлено около 1,5 млн мин".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 109 552 mina və digər partlayıcı qalıqlar aşkarlanıb

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