ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 35 мин

В ходе операций по разминированию с 13 по 19 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обезврежены 11 противотанковых, 24 противопехотных мин, 16 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на еженедельную информацию Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию.

В общей сложности 308,7 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.