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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 35 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 35 мин
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 13:20
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 35 мин

В ходе операций по разминированию с 13 по 19 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обезврежены 11 противотанковых, 24 противопехотных мин, 16 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на еженедельную информацию Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию.

В общей сложности 308,7 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.

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Версия на английском языке 35 mines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 35 mina zərərsizləşdirilib

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