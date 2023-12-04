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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 61 мина, 579 неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 61 мина, 579 неразорвавшихся боеприпасов На освобожденных от оккупации территориях выявлены еще 579 неразорвавшихся боеприпасов и 61 мина.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 19:15
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 61 мина, 579 неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявлены еще 579 неразорвавшихся боеприпасов и 61 мина.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной (27 октября - 3 ноября) информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о проводимых операциях.

Согласно информации, в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Лачыне, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане обнаружено 37 противопехотных мин, 24 противотанковые мины, 579 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечено, что 2 575,9 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: Azad edilmiş ərazilərdə daha 61 mina, 579 PHS aşkarlanıb

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