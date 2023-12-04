ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 61 мина, 579 неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях выявлены еще 579 неразорвавшихся боеприпасов и 61 мина.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявлены еще 579 неразорвавшихся боеприпасов и 61 мина.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной (27 октября - 3 ноября) информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о проводимых операциях.

Согласно информации, в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Лачыне, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане обнаружено 37 противопехотных мин, 24 противотанковые мины, 579 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечено, что 2 575,9 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.