ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 18 по 24 августа обнаружено и обезврежено 21 противотанковая, 124 противопехотных мин и 417 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
25 августа 2025 г. 13:03
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 18 по 24 августа обнаружено и обезврежено 21 противотанковая, 124 противопехотных мин и 417 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1459,4 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

Версия на английском языке Nearly 1,500 hectares of land cleared of mines in Azerbaijan last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 1459,4 ha ərazi minalardan təmizlənib

