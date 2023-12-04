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ANAMA: Армянский минный террор прежде всего направлен против мирных граждан

ANAMA: Армянский минный террор прежде всего направлен против мирных граждан Армянский минный террор в первую очередь направлен против гражданского населения.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 10:24
ANAMA: Армянский минный террор прежде всего направлен против мирных граждан

Армянский минный террор в первую очередь направлен против гражданского населения.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев, выступая на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По его словам, за последние 32 года на минах, установленных Арменией, подорвались 3 416 человек.

"С 2020 года по настоящее время на минах подорвались 337 человек, 65 из них, в том числе 50 гражданских, погибли. Всего зафиксировано 197 случаев подрыва на минах, 56 из них произошли на бывшей линии соприкосновения, а 141 - вдали от линии соприкосновения, что свидетельствует о том, что армянский минный террор направлен в первую очередь против гражданского населения", - сказал представитель ANAMA.

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Версия на английском языке ANAMA: Armenia's mine terrorism was directed against the civilian population
Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Ermənistan mina terrorunu əsasən mülki əhaliyə qarşı həyata keçirib"

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