ANAMA: Армения предоставила неполную информацию о заминированных участках на бывшей линии соприкосновения

Предоставленные Арменией данные о минных полях охватывают лишь некоторые участки вдоль бывшей линии соприкосновения. Армения все еще не представила информацию о заминированных участках в Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также участках,

Предоставленные Арменией данные о минных полях охватывают лишь некоторые участки вдоль бывшей линии соприкосновения. Армения все еще не представила информацию о заминированных участках в Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также территориях, заминированных армянскими вооруженными формированиями при отступлении в ноябре 2020 года.

Об этом сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В Агентстве заявили, что точность предоставленной Арменией в 2021 году информации о минах, заложенных в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25%.

"После Второй Карабахской войны 247 из 345 жертв минных инцидентов погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести за пределами бывшей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.