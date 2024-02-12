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ANAMA: Армения предоставила неполную информацию о заминированных участках на бывшей линии соприкосновения

ANAMA: Армения предоставила неполную информацию о заминированных участках на бывшей линии соприкосновения Предоставленные Арменией данные о минных полях охватывают лишь некоторые участки вдоль бывшей линии соприкосновения. Армения все еще не представила информацию о заминированных участках в Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также участках,
Внутренняя политика
12 февраля 2024 г. 10:26
ANAMA: Армения предоставила неполную информацию о заминированных участках на бывшей линии соприкосновения

Предоставленные Арменией данные о минных полях охватывают лишь некоторые участки вдоль бывшей линии соприкосновения. Армения все еще не представила информацию о заминированных участках в Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также территориях, заминированных армянскими вооруженными формированиями при отступлении в ноябре 2020 года.

Об этом сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В Агентстве заявили, что точность предоставленной Арменией в 2021 году информации о минах, заложенных в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25%.

"После Второй Карабахской войны 247 из 345 жертв минных инцидентов погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести за пределами бывшей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Information about mined areas in Khojavand, Tartar, and Goranboy yet to be provided – OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Xocavənd, Tərtər və Goranboyun minalanmış əraziləri barədə məlumatlar təqdim edilməyib - RƏSMİ

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