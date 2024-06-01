Амруллаев: Шушинская реальная школа будет функционировать на уровне вуза и колледжа

Шушинская реальная школа станет учебным заведением, которое будет функционировать на уровне высшего и среднего профессионального образования.

Шушинская реальная школа станет учебным заведением, которое будет функционировать на уровне вуза и среднего профессионального образовательного учреждения.

Об этом, отвечая на вопрос сотрудника Report в Шуше, сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр сказал, что, согласно плану, обучение в Шушинской реальной школе начнется в сентябре 2026 года: "В основном будут обучать специальностям, связанным с искусством и культурой. Шушинская реальная школа станет учебным заведением, функционирующим на уровне вуза и среднего профессионального образовательного учреждения".

По его словам, все учебные заведения в Шуше, в том числе и эта школа, будут сотрудничать с Карабахским университетом.